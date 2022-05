Il trapper che ha bloccato il centro di Milano per regalare magliette

Clacson che suonavano all'impazzata, alcuni tram a passo d'uomo e centinaia di ragazzini in strada. Traffico in tilt in centro a Milano nel pomeriggio di mercoledì 11 maggio a causa del rapper Shiva, pseudonimo di Andrea Arrigoni (22 anni) che ha organizzato un incontro con i suoi fan proprio per le strade più centrali della metropoli.

Tutto è iniziato nella mattinata di mercoledì quando l'artista ha diffuso su Instagram l'appuntamento per i suoi fan (in via Gian Giacomo Mora alle 14:30). Detto, fatto. In centinaia hanno risposto alla chiamata e si sono presentati nella via alle spalle delle Colonne di San Lorenzo e da lì il serpentone umano si è mosso verso Cesare Correnti mandando in tilt la circolazione nella zona. Inizialmente era circolata la voce che l'artista si fosse impadronito di un'angolo del centro per realizzare un videoclip ma il 22enne, sempre attraverso le storie su Instagram, ha spiegato "non ho girato nessun video, ho solo fatto un raduno con la mia gente regalando delle t-shirt".

Episodi simili si erano verificati in passato quando altri trapper avevano bloccato parti di periferia (addirittura la tangenziale) per registrare immagini per una clip musicale. In un caso si erano verificati anche incidenti con le forze dell'ordine, non questa volta.