Il centro massaggi cinese (con sesso a pagamento) che sfidava il covid

Formalmente, sulla carta, un centro messaggi. Nella realtà, secondo i militari, un luogo di prostituzione. Nel weekend, i carabinieri di Garbagnate Milanese hanno denunciato a piede libero un uomo di 47 anni, cittadino cinese, che deve rispondere del reato di favoreggiamento della prostituzione.

Gli investigatori, al termine di una rapida indagine portata a termine con sopralluoghi e riscontri, hanno accertato che il 47enne - proprietario di un centro massaggio di via per Cesate - impiegava nei locali una connazionale 45enne che si prostituiva per soldi, oltre a non avere alcun titolo per svolgere il lavoro di massaggiatrice.

Stando a quanto riferito in una nota dai carabinieri, in passato il titolare del "negozio" era già finito nei guai. Il locale era stato infatti chiuso per 5 giorni per la violazione delle norme per prevenire il contagio da covid 19.