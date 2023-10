Centro massaggi a luci rosse: scatta la chiusura, denunciate le titolari

Sulla carta era un centro massaggi, in realtà in quei locali si faceva tutt'altro. E per questo sono scattati i sigilli e le denunce. Due imprenditrici cinesi che gestivano un centro benessere di via Roma a Paderno Dugnano (hinterland nord di Milano) sono state denunciate per favoreggiamento della prostituzione dai carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano.

Il locale, inoltre, è stato sottoposto a sequestro, come disposto dal gip su richiesta della procura di Monza. L'indagine è iniziata nel mese di novembre quando i carabinieri hanno notato che su diversi siti di incontri erano state pubblicate le foto di diverse ragazze. Immagini esplicite cui seguivano due numeri di telefono che, come riportato in una nota, sarebbero stati utilizzati dalle due imprenditrici.

Attraverso conversazioni telefoniche sarebbe stato fornito il "listino prezzi" del centro benessere. Nessun massaggio ma "prestazioni sessuali" e il "relativo corrispettivo", si legge in una nota diramata da via Moscova.