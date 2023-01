Scoperto centro massaggi con sesso a pagamento: 10mila euro di multa

Un centro massaggi clandestino dove veniva offerto anche sesso a pagamento. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia locale in un appartamento di via Giacosa a Cinisello Balsamo (Milano).

Dopo alcune segnalazioni dei cittadini, i 'ghisa' hanno avviato alcune indagini e in seguito a una serie di appostamenti, hanno perquisito la casa scoprendo l'attività illegale dove, appunto, venivano vendute anche prestazione sessuali.

Denunciata per sfruttamento della prostituzione, la titolare del centro clandestino rischia fino a 6 anni di carcere. Per via di violazioni a livello igienico e della mancanza della necessaria licenza per esercitare l'attività, la donna è stata inoltre multata per 10mila euro.