Centro sociale Lambretta imbrattato: "Attacco squadrista organizzato"

"Quello che abbiamo subito questa notte è un attacco squadrista organizzato che si inserisce all'interno di un clima politico pericoloso, fomentato dalla destra di questo Paese". Con queste parole il centro sociale Lambretta di Milano ha denunciato i vandalismi contro lo spazio di via Edolo.

Come rilevato dalla Digos, intervenuta sul posto, l'edificio che ospita lo storico centro sociale è stato imbrattato con della vernice nera. "Nella notte di sabato 25 marzo, un gruppo di fascisti ha attaccato il nostro spazio sociale, armato di bottiglie, catene, bastoni, vernice e spray - scrivono gli attivisti sui social -. Fortunatamente, lo spazio era presidiato dai nostri compagni e compagne, che sono riusciti a mettere in fuga il gruppo reagendo prontamente all'aggressione".

"Purtroppo il bilancio è di alcune finestre rotte, e la facciata del nostro spazio sociale è stata imbrattata di nero - continua la nota -. Questa è la solita modalità neofascista nei confronti di realtà che praticano solidarietà, mutualismo e sostegno al quartiere (...). Vogliamo essere chiari fin da subito per evitare strumentalizzazioni da parte di giornali e questura: non è una guerra tra bande, la nostra realtà porta avanti un lavoro politico solido e strutturato da tanti anni, che viene minato da episodi come questo". Domenica 26 marzo gli occupanti del Lambretta hanno guidato un presidio per ripristinare la facciata rovinata e ripulire le strade dai vetri rotti.