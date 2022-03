Cerca di pagare il taxi con un bancomat rubato: arrestato

Ha provato a pagare la corsa del taxi, ma non c'è riuscito perché il bancomat era rubato. Così ha iniziato a discutere animatamente col tassista, ma proprio in quel momento è passata una volante della polizia, che lo ha controllando trovando una 'mini-collezione' di carte di credito di dubbia provenienza.

L'accaduto nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 marzo in via Palestrina, angolo via Doria, zona Loreto. A finire nei guai, un 33enne algerino, incensurato. Il controllo nei suoi confronti era scattato perché gli agenti della volante, di passaggio nella zona, hanno notato una lite tra lui e il conducente di un taxi.

Durante la perquisizione, i poliziotti l'hanno trovato in possesso di una serie carte di credito verosimilmente rubate, tra cui il bancomat con cui stava cercando di pagare il taxi senza riuscirci. A quel punto per lui è partita una denuncia per ricettazione.