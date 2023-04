Cerca di rivendergli il suo telefono in metro: 17enne arrestato per estorsione

Ha trovato uno smartphone e ha cercato di venderlo al legittimo proprietario. Per lui, cittadino algerino 17enne, sono scattate le manette: arrestato dalla polizia con l'accusa di tentata estorsione. È successo in Stazione Centrale a Milano nella mattinata di mercoledì 19 aprile.

Tutto è iniziato poco prima di mezzogiorno quando un uomo di 65 anni, nella fermata di San Babila, si è accorto di non aver più il telefono cellulare. Ha quindi chiamato il suo numero, cui ha risposto un ragazzino che ha chiesto 200 euro in cambio della riconsegna del device. La vittima ha fatto finta di accettare, ma subito dopo aver organizzato l'appuntamento in Stazione Centrale ha chiesto aiuto ai poliziotti della questura.

Al momento dello scambio si sono presentati anche gli agenti che hanno bloccato e arrestato il 17enne mentre cercava di allontanarsi nel mezzanino della metro. Dopo gli accertamenti di rito è stato accompagnato nelle stanze del Cpa.