Il ladro che ruba il telefono a un taxissta in Stazione Centrale

Ha rubato il telefono a un taxista in Stazione Centrale e poi ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato dagli agenti della Polfer. È successo nella giornata di sabato 26 marzo, nei guai un cittadino algerino di 25 anni.

Tutto è iniziato quando gli agenti (in borghese) hanno notato il ragazzo mentre si aggirava in Piazza IV Novembre, a lato dello scalo milanese. Lo hanno seguito fino a quando non si è avvicinato a un taxista che stava parlando con alcuni clienti e gli ha rubato il telefono dall'auto.

I poliziotti sono quindi intervenuti bloccando e arrestando il 25enne che è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura di Milano fino al giudizio per direttissima.