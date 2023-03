Cerca di soffocare la zia con l'ammoniaca: arrestato

È stato arrestato l'uomo che aveva cercato di soffocare la zia con uno straccio imbevuto di ammoniaca mentre lei dormiva. L'episodio era accaduto lo scorso weekend a Cittiglio, nel Varesotto, dove a intervenire erano stati carabinieri e 118.

Dopo l'aggressione, l'uomo, 30 anni, era stato ricoverato in psichiatria. Oggi, lunedì 20 marzo, è stato arrestato e portato nel carcere dei Miogni di Varese. In base a quanto ricostruito, il folle gesto è avvenuto la mattina presto mentre la vittima dormiva nella sua stanza con i suoi due bambini.

Per fortuna la donna, 40 anni, era riuscita a reagire e divincolarsi. A quel punto il nipote si era fermato. Lei, sotto choc, era stata soccorsa e trasportata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. L'ipotesi che l'uomo possa aver agito sotto l'abuso di cocaina è stata confermata dai test tossicologici. Al momento dell'aggressione, lo zio era fuori per lavoro e in casa c'erano solo la donna e i suoi figli. Il ragazzo non risulta essere in cura per problemi psichici e anche un esame in ospedale ha escluso patologie di questo tipo.