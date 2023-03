Cercano di comprare 700mila euro di criptovalute con i "soldi del Monopoly"

Prima l'incontro e il conteggio delle banconote, poi (prima che la transazione arrivasse al termine) il blitz della guardia di finanza. Quattro persone - tre uomini e una donna, due di loro già noti alle forze dell'ordine - sono stati denunciati dai finanzieri della guardia di finanza mentre stavano cercando di acquistare 700mila euro di criptovalute con diverse banconote false. È successo nella mattinata di mercoledì 1° marzo a Milano e l'operazione è stata portata a termine dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria.

Tutto è iniziato quando i compratori hanno mostrato al venditore di criptovalute una valigetta con numerose banconote da 200 euro, tutte raggruppate in mazzette uguali tra loro. Poco dopo, utilizzando un’apposita macchinetta 'conta banconote', hanno iniziato il conteggio del denaro, "mettendo forte pressione al venditore affinché concludesse velocemente il trasferimento della valuta virtuale in suo possesso su un dispositivo ledger", si legge in una nota delle fiamme gialle.

L’intervento dei finanzieri ha permesso di interrompere la transazione che avrebbe portato via al venditore circa 700mila euro. Delle migliaia di banconote esibite, solo poco più di 45 mila euro sono risultate autentiche (praticamente quelle delle prime mazzette). Tutti i contanti sono stati sequestrati e la stessa sorte è toccata ai dispositivi elettronici dei malviventi. I quattro, infine, sono stati denunciati per tentata truffa, spendita e introduzione di monete false, riciclaggio e auto-riciclaggio.