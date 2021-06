Cercano di derubare una passeggera in Stazione Centrale: arrestati

Avevano appena rubato lo zaino a una viaggiatrice in Stazione Centrale a Milano ma per loro sono scattate le manette. È successo nella giornata di sabato 26 giugno, nei guai due cittadini algerini di 34 e 39 anni, entrambi arrestati dalla Polfer. Il fatto è stato reso noto dalla Questura con un comunicato.

Tutto è iniziato quando i poliziotti, nel corso di un servizio antiborseggio in borghese, hanno notato la coppia mentre si avvicinava in modo sospetto a una donna che era entrata in un fast food. La passeggera, dopo aver pagato alla cassa, ha riposto il proprio portafoglio all'interno dello zaino appoggiato su un divanetto. Proprio in questo frangente sono entrati in azione: uno di loro ha fatto da palo mentre l'altro si è impossessato dello zaino per poi allontanarsi.

Gli agenti sono quindi intervenuti e li hanno bloccati mentre cercavano di allontanarsi in Piazza Luigi di Savoia. Lo zaino è stato restituito alla legittima proprietaria mentre loro, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato.