73enne cade per diversi metri mentre cerca funghi in montagna: morto in ospedale

Un uomo lombardo, il 73enne Luciano Veronesi di Sesto Calende, è morto il giorno di Ferragosto durante la sua vacanza in Val Vigezzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Secondo quanto riferito, si trovava a cercare funghi nei boschi della Costa di Faedo, in frazione Zornasco a Craveggia, quando, in un punto molto ripido, è scivolato cadendo per diversi metri.

I soccorsi sono arrivati molto velocemente, anche perché erano in corso le ricerche, in zona, della 49enne milanese Alessia Protospataro, dispersa da alcuni giorni. I soccorritori hanno recuperato Veronesi ancora vivo, e lo hanno portato in elicottero all'ospedale di Domodossola, dove però, dopo qualche ora, è spirato a causa delle ferite troppo gravi.

Veronesi era appassionato di atletica e molto legato alla società sportiva "Atletica 3V", che ha lasciato un ricordo sui social network, scrivendo: "Ci mancheranno la tua ironia, la tua generosità e il tuo modo di stare in compagnia. Continua a correre ovunque tu sia".