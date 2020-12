Incidente sul lavoro a Cesano Boscone: 23enne cade dalla scala, finisce in ospedale

Incidente sul lavoro a Cesano Boscone nella mattinata di mercoledì 30 dicembre: un operaio di 23 anni è stato trasportato al Niguarda dopo essere precipitato al suolo da una scala da un’altezza di circa tre metri mentre lavorava in via Benedetto Croce.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il 23enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice giallo al Niguarda.

Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma cranico ma è sveglio e cosciente, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.