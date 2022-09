Per Cesare Battisti stop "all'alta sicurezza" in carcere: "Spudorato"

Cesare Battisti, l'ex terrorista rosso dei Pac arrestato in Bolivia nel 2019 dopo una lunghissima latitanza in Sudamerica, non è più un detenuto sottoposto "all'alta sicurezza". Il regime di carcerazione per il 67enne è stato infatti declassato a "comune" dopo che nei mesi scorsi la Procura di Milano aveva espresso, attraverso il capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili, parere favorevole alla 'declassificazione', poi disposta dall'amministrazione penitenziaria.

Nel parere inoltrato al Dap è stato indicato che da parte dell'ex terrorista c'è stata una dissociazione dalla lotta armata, che il gruppo in cui militava si è dissolto e che non risultano indagini in corso nei suoi confronti.

Battisti era stato condannato all'ergastolo a maggio 2020 in Appello per gli omicidi dell'agente di custodia Antonio Santoro a Udine, dell'agente della Digos Andrea Campagna a Milano, del gioielliere milanese Pierluigi Torregiani e del commerciante e militante del Msi Lino Sabbadin, tutti commessi tra il 78 e il 79. L'ex terrorista rosso aveva sempre negato ogni coinvolgimento nei quattro omicidi, salvo poi ammettere le sue colpe al momento dell'arrivo in Italia dopo l'arresto.

Per Alberto Torregiani, il figlio del gioielliere ucciso nella sparatoria in cui lui stesso rimase ferito e perse l'uso delle gambe, è stato "spudorato e al di fuori di ogni logica" accettare la richiesta presentata dai difensori di Battisti di declassare il suo regime carcerario. "Non sono d'accordo con questa decisione. Poi farà altre richieste che potrebbero venire approvate, come quella del lavoro sociale prima in carcere e poi all'esterno", le sue parole.

"Basta che sconti la pena che gli è stata inflitta per i reati che ha commesso e per me va bene", ha commentato invece Maurizio Campagna, fratello di Andrea. Dopo il via libera al cambio di regime carcerario, Battisti è stato trasferito dal penitenziario di Ferrara a quello di Parma.