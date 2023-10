Cesare Rimini, il noto avvocato matrimonialista, è morto a 91 anni

È morto a Milano, domenica 15 ottobre, l'avvocato e giornalista Cesare Rimini. Aveva 91 anni: era nato a Mantova nel 1932. Era specializzato nell'ambito matrimonialista e ha collaborato a lungo con il Corriere della Sera.

La sua famiglia, da Mantova, fuggì sull'Appennino romagnolo, a Mondaino, sotto falso nome, per nascondersi dalle persecuzioni fasciste contro gli ebrei. Cesare Rimini si trasferì poi a Milano per studiare Giurisprudenza e, sempre sotto la Madonnina, si avviò alla professione legale nello studio di Arturo Orvieto in via Cesare Battisti, che poi condusse lui stesso. Per molti anni commentò, sul Corriere della Sera, argomenti della sua professione.

Negli anni '70, sul 'Corriere dei Ragazzi', collaborò a un progetto didattico chiamato 'La parola alla giuria', ideato da Mino Milani con illustrazioni di Milo Manara: un processo immaginario a personaggi storici con una sentenza che veniva lasciata ai piccoli lettori, e commentata da Rimini. Tra i suoi libri, pubblicati da Mondadori, Longanesi, Fabbri e Bompiani: "Dica pure avvocato", "Lasciamoci così... appunti e ricordi di un avvocato matrimonialista", "Una carta in più" e "Forse che no. Alla ricerca dell'eleganza". Era presidente onorario dell'Associazione matrimonialisti italiani.

"Mi dispiace molto pensare di non incontrare più Cesare Rimini", ha scritto Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti: "Era bello vedere lui e sua moglie sempre così eleganti sorridenti e gentili. La sua risata inconfondibile conteneva la sua curiosità e la sua voglia di vivere: resterà per sempre nei miei ricordi più cari. Con me lui aveva anche recitato in un atto unico di Indro Montanelli".