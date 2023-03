Crolla il cestello del montacarichi durante un trasloco: 58enne in ospedale

Un operaio di 58 anni è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro in via Ruggero Boscovich, zona Stazione Centrale a Milano. Un cestello di un montacarichi è crollato improvvisamente piombando addosso all'uomo durante un trasloco. Nonostante la grave dinamica dell'incidente, avvenuto attorno alle 9.30 di venerdì, l'uomo non ha riportato ferite importanti.

A soccorrerlo ci hanno pensato i vigili del fuoco del comando provinciale meneghino e le squadre dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Il personale sanitario, arrivano con ambulanza e automedica in codice rosso, ha trasportato il 58enne al Fatebenefratelli (in codice verde).

Oltre a sanitari e pompieri (con una squadra), sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e il personale di Ats per fare i rilievi sulla dinamica e indagare che siano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza.