Incidente in Montenapo: passante travolta da una lastra del cantiere di Chanel

Prima il crollo, poi la corsa in ospedale. Incidente in via Montenapoleone a Milano nel pomeriggio di mercoledì 27 settembre: una donna di 75 anni è stata travolta da un pannello che copriva il cantiere della boutique Chanel.

Tutto è avvenuto intorno alle 17.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo quanto appreso da MilanoToday la 75enne stava passeggiando sulla via del Quadrilatero quando è stata travolta da un pannello che copriva il cantiere della boutique. La copertura, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere caduta a causa dell'eccessivo peso del materiale appoggiato. Sulla lastra, infatti, insistevano alcuni pezzi di trabattello e diverse bombole.

Inizialmente le condizioni della donna sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave, la donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e ha riportato un trauma a una spalla.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, affidati agli agenti della polizia di Stato, la strada è stata chiusa al traffico dalla polizia locale. Poco prima, intorno alle 16.20, un operaio era precipitato all'interno del cantiere del grattacielo di via Melchiorre Gioia 20.