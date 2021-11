Chef de rang di un ristorante stellato di Milano arrestato per violenza sessuale

Le ore trascorse a casa insieme dopo il suo turno di lavoro. La lite nell’appartamento e la fuga in strada. L’allarme dato alla polizia e le manette, per lui. Un uomo di 25 anni, chef de rang in un ristorante stellato del centro di Milano, è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato con l’accusa di violenza sessuale dopo che avrebbe abusato di una donna all’interno dell’abitazione che la vittima condivide con il compagno.

Stando a quanto finora accertato, la prima richiesta d’intervento alla polizia sarebbe arrivata proprio dal 25enne, che avrebbe chiesto aiuto al 112 dicendo di essere stato aggredito. La prima Voltante intervenuta ha trovato il direttore di sala visibilmente ubriaco a terra, quasi addormentato, e accanto a lui un secondo uomo, che sarebbe proprio il compagno della vittima. È stato lui, ascoltato dai poliziotti, a riferire di aver ospitato a casa il direttore di sala, che avrebbe finito il suo turno di lavoro verso l’una.

Proprio nell’appartamento - dove non è chiaro se ci fossero soltanto i tre o altre persone - sarebbero avvenuti i presunti abusi. Dopo che la donna avrebbe accusato l'ospite di averla palpeggiata con violenza nelle parti intime, sarebbero quindi nate la lite e la colluttazione tra lo chef de rang e il fidanzato di lei, terminata solo quando il 25enne è riuscito a fuggire in strada, inseguito, e a chiedere aiuto al 112.

A quel punto, però, i primi riscontri avrebbero confermato la versione fornita dalla coppia sui presunti abusi, tanto che per per il 25enne sono scattate le manette in flagranza di reato. Un segno evidente che le iniziali verifiche dei poliziotti hanno portato a ritenere veritiera la storia raccontata dalla presunta vittima e dal compagno.

Il direttore di sala, che sembra abbia dato una ricostruzione dei fatti diametralmente opposta, si trova al momento del carcere di San Vttore in attesa della convalida. L’udienza davanti al Gip è fissata per le prossime ore.