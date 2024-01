Chiara Ferragni indagata per truffa anche per la bambola Trudi

È ufficiale: Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di truffa aggravata anche per le uova di Pasqua e per la bambola Trudi. L’influencer, che già era indagata per la questione pandoro Balocco, si trova a fare i conti anche con le altre operazioni commerciali legate alla beneficenza.

La notizia è emersa dall’atto con cui la procura di Milano ha sollevato davanti al pg della Cassazione il conflitto di competenza tra il capoluogo lombardo e Cuneo. A questo punto, Chiara Ferragni risponde di tre episodi con gli avvocati delle relative società produttrici.

La bambola Trudi firmata Ferragni

A partire dall’affaire pandoro, l’influencer è nel mirino dei magistrati che stanno esaminando tutte le attività simili che Ferragni ha messo in atto. La bambola Trudi, che rappresenta la stessa influencer, era stata promossa nel 2019 per finanziare un’associazione che si occupa di cyberbullismo e omofobia.

Una delle società di Ferragni, Tbs crew, aveva fatto sapere che “i ricavi derivanti dalle vendite di tale bambola avvenute tramite l'eCommerce The Blonde Salad, al netto delle commissioni di vendita pagate da TBS al provider esterno che gestiva la piattaforma eCommerce, sono stati donati all'associazione Stomp Out Bullying nel luglio 2019”.

Ma nei giorni scorsi, quando i dubbi erano iniziati anche sulla bambola Trudi, la redazione di Zona Bianca (Rete4) aveva contattato la Ceo e founder di Stomp Out Bullying che aveva dichiarato: “Non sappiamo chi sia questa donna e non abbiamo mai ricevuto una donazione”.