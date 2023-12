Chiara Ferragni pronta a collaborare con i magistrati

Ora parla lei. Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale multata nei giorni scorsi dall'Antitrust per il caso dei pandoro Balocco, sarebbe pronta a collaborare con qualunque Procura d'Italia in attesa di "chiarezza" su chi siano i magistrati competenti a indagare e con cui interloquire.

La posizione, riportata da Lapresse, filtra dagli avvocati dello studio legale Bana di Milano, che assistono la stessa Ferragni, che l'autorità garante della concorrenza ha sanzionato con un milione di euro per "pratica commerciale scorretta" proprio per i pandoro che dovevano servire per una raccolta solidale, anche se in realtà i soldi erano stati versati all'ospedale di Torino dalla Balocco a prescindere dalle effettive vendite. Gli avvocati tendono comunque a escludere l'esistenza di possibili reati e si dicono tranquilli, pronti a fornire chiarimenti agli inquirenti, tanto che stigmatizzano il "gioco al massacro" sulla propria assistita.

Al momento sull'affaire Balocco in procura a Milano c'è un fascicolo aperto senza ipotesi di reato né indagati e nelle scorse ore la finanza ha iniziato ad acquisire i documenti racconti dall'Antitrust. Altro fascicolo è stato aperto a Cuneo, dove ha sede l'azienda dolciaria, e a Prato, dopo l'esposto presentato dal Codacons in 104 procure, che potrebbe portare ad altrettante indagini, anche se poi verosimilmente sarà una la procura a procedere.

Ferragni dopo l'esplosione della polemica - che ha coinvolto anche le uova di Pasqua solidali sponsorizzate con Dolci preziosi - ha parlato pochi giorni dopo la multa annunciando che farà ricorso, spiegando che donerà di tasca sua un milione all'ospedale Regina Margherita di Torino e ammettendo di aver sbagliato soltanto nel mischiare un'operazione commerciale con un'opera di solidarietà.