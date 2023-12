Chiara Ferragni, si indaga anche sulle uova di Pasqua

Con la bufera pandoro Balocco gli occhi puntati su Chiara Ferragni hanno fatto sì che si aprisse un’ulteriore parentesi nella marea della beneficenza mal comunicata dall’influencer e imprenditrice che regna su Milano. Anche le uova di Pasqua pubblicizzate da Ferragni per due anni di seguito sarebbero nel mirino della Procura di Milano che ha già aperto l’inchiesta senza indagati sul pandoro per cui l’antitrust ha emesso una multa sia alla società, sia all’influencer.

Oggi il procuratore aggiunto titolare del fascicolo, Eugenio Fusco, ha firmato la delega al nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza perché vengano effettuati accertamenti sull’operazione delle uova di Pasqua firmata Dolci Preziosi. L’azienda ha già spiegato, tramite l’ad, di non avere alcuna responsabilità sul versante beneficenza.

Cosa è successo

Nel 2021 e nel 2022 Chiara Ferragni ha presentato le sue uova di Pasqua prodotte e commercializzate da Dolci Preziosi. Le uova promettevano di sostenere il progetto benefico “I bambini delle fate”, un’associazione fondata da Franco Antonello, papà di un ragazzo affetto da autismo. Il ricavato, secondo la comunicazione messa in atto dalla nota imprenditrice, sarebbe dovuto servire a sostenere l’associazione tramite una vera e propria raccolta fondi.

A insinuare per prima che la vicenda fosse un po’ contorta è stata Selvaggia Lucarelli. L’ex giornalista ha contattato chi ha acquisito Dolci Preziosi, Franco Cannillo, che le avrebbe spiegato che “non c’è stata correlazione tra le vendite delle uova e la donazione. Ferragni è stata pagata per aver ceduto la sua immagine. Noi abbiamo fatto una donazione”. Poi la domanda sul compenso all’influencer: “500mila euro nel 2021 e 700mila nel 2022. Poi ha chiesto una cifra esorbitante e non abbiamo più chiuso il contratto”.

Anche la testimonianza di Franco Antonello è curiosa: “Noi abbiamo stretto un accordo con Dolci Preziosi, loro volevano scrivere che la donazione era legata alle vendite, noi ci siamo rifiutati e abbiamo permesso di usare l’espressione ‘Sosteniamo i bambini delle fate’”. L’uomo ha poi spiegato che sono stati donati da Dolci Preziosi 12mila euro nel 2021 e 24mila euro nel 2022.