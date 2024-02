Chiara Ferragni fa ricorso, un milione di euro di multa è "sproporzionato"

Per loro è tutto in regola. Chiara Ferragni e Balocco hanno deciso di impugnare la sanzione dell’Antitrust, una multa da oltre un milione di euro per pratiche commerciali scorrette legate all’operazione pandoro Pink Christmas. Nello specifico, nel ricorso al Tar del Lazio (testo anticipato da Il Messaggero), Chiara Ferragni contesta le due sanzioni da 675mila e 400mila euro rispettivamente arrivate alle società Tbs Crew e Fenice srl. L’influencer le definisce misure “sproporzionate rispetto alla gravità e alla durata della condotta”.

Per pratiche commerciali scorrette l’Antitrust si riferiva al metodo con cui Chiara Ferragni aveva sponsorizzato il pandoro e quanto poi effettivamente è stato donato all’Ospedale Regina Margherita di Torino. Sui profili social l’influencer di base a Milano aveva più volte parlato dell’acquisto come direttamente legato alla donazione, alludendo al fatto che per ogni dolce natalizio comprato sarebbe corrisposta una somma di denaro. Ma così non è stato. Nel ricorso si legge: “In nessun caso è stato rappresentato che l’acquirente avrebbe partecipato alla donazione con il suo acquisto e la differenza di prezzo tra l’edizione limitata del pandoro ‘Pink Christmas’ e il pandoro tradizionale Balocco sarebbe stata destinata a tale iniziativa benefica”.

Sì, perché in tanti hanno considerato quel 300% in più sul prezzo del pandoro come giustificato dalla beneficenza. Relativamente alla donazione da 50mila euro fatta all’ospedale, e quindi non legata alle vendite, secondo il team legale di Chiara Ferragni sarebbe stata montata una campagna d’odio nei confronti dell’influencer. Inoltre, gli avvocati sostengono che la donazione spettasse a Balocco e che l’apporto di Ferragni è stato consistente se si pensa che i suoi pandori non hanno nemmeno raggiunto i risultati sperati, con un’alta percentuale di invenduti.

Secondo quanto riferito da Balocco a Fenice, solo 286.422 pandori sono stati venduti al consumatore finale rispetto ai 356.782 distribuiti alla gdo. I ricavi stimati, quindi, sono stati di 234mila euro. Considerando i 50mila donati, in buona sostanza solo il 25% del ricavato è andato all’ospedale torinese. Ma, quindi, perché la donazione è stata effettuata prima dell’operazione commerciale? I legali di Ferragni hanno spiegato che si voleva garantire il primo possibile all’ospedale l’accesso alla somma.