Safilo Group divorzia da Chiara Ferragni: "Ha violato il contratto"

Non si arresta l’ondata che ha investito Chiara Ferragni in questi giorni a causa del caso Balocco e falsa beneficenza e delle ipotesi sull’uovo di Pasqua con Dolci Preziosi. Negli scorsi minuti, infatti, Safilo Group, azienda produttrice di occhiali, ha rilasciato una nota in cui comunica “l’interruzione dell’accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni a seguito di violazioni di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio”.

La collaborazione tra l’influencer e l’azienda era iniziata a settembre 2021 con un accordo per la creazione, produzione e distribuzione della collezione di occhiali da sole e da vista del brand con l’occhio azzurro. Quando Safilo Group aveva annunciato la partnership con Ferragni, le sue azioni avevano raggiunto quasi quota 12% all’avvio delle contrattazioni alla Borsa di Milano.

Intanto continuano a calare i follower di Chiara Ferragni su Instagram, la sua piattaforma principale di lavoro. Ieri, 20 dicembre, i seguaci che avevano abbandonato l’influencer erano 72mila. Oggi sono saliti superando quota 100mila.

L'opinione di Wanna Marchi

Nel frattempo è arrivata anche la dichiarazione di Wanna Marchi dopo le associazioni fatte da diversi utenti di internet tra la truffatrice della televisione italiana e l'influencer. "La Ferragni", spiega Wanna Marchi a MowMag "è sempre apparsa come una santa, così bella, così nuda, così scheletrica e bene, sai cosa ti dico? Una cosa è certa: lei appariva così carina, io invece cattiva ero, cattiva sono e cattiva sarò, ma non farò mai quello che ha fatto lei. Poi l'affondo: "Di beneficenza ne ho fatta tanta, ma non ho mai preso soldi per farla e non l’ho mai detto". "Di Wanna Marchi", conclude, "ce n’è una sola e l’influencer non è neanche la regina delle truffe, persino quello scettro rimane alla mamma!".