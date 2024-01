Chiara Ferragni, si indaga anche sulla bambola Trudi e sul cachet di Sanremo

Una nuova indagine potrebbe aggiungersi a quelle sul pandoro Balocco e sull'uovo di Pasqua Dolci Preziosi griffati Chiara Ferragni. A riferirlo è La Verità che fa riferimento alla Trudi-Limited Edition, iniziativa del maggio 2019 che lanciava la bambola alta 34 centimetri a un prezzo che di recente è sceso da 34,99€ a 24,99€. Questo il messaggio che accompagnava il progetto: "Visto che molti di voi hanno amato la bambola Chiara Ferragni che creammo per il nostro matrimonio (con il rapper Fedez, ndr) abbiamo deciso di creare un'edizione limitata della Chiara Ferragni Mascotte: si vende ora su The Blonde Salad e tutti i profitti andranno a Stomp out bullying, un'organizzazione no profit per combattere contro il cyberbullismo, un argomento molto vicino al mio cuore".

L'associazione Stomp out bullying si occupa di lotta all'omofobia e alla discriminazione. Adesso gli investigatori starebbero indagando in che modo la beneficenza sia stata effettivamente fatta e, sempre secondo La Verità, già lunedì il procuratore aggiunto Eugenio Fusco potrebbe iscrivere nel registro degli indagati l'imprenditrice e chi ha lavorato agli altri due progetti, pandoro e uova di Pasqua. Non solo, perché anche il cachet di Sanremo 2023 pari a centomila euro e annunciato come devoluto alla Di.Re. (Donne in Rete contro la violenza), potrebbe finire sotto esame.

Dopo settimane di silenzio, Chiara Ferragni è tornata sui social centellinando contenuti frutto di una vigile strategia di comunicazione. Intanto, dopo la rottura della collaborazione con l'azienda di occhiali Safilo, anche la Coca Cola avrebbe fermato lo spot con l'imprenditrice protagonista che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine di gennaio, poco prima dell'inizio del prossimo Festival di Sanremo.