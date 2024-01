Cosa succede ora a Chiara Ferragni

Obiettivo, fare chiarezza. E accertare se di truffa si è trattato. Continua l'indagine della procura di Milano sull'affaire del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni, una collaborazione pubblicizzata con scopi benefici - una donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino - e già messa nel mirino dell'Antitrust che ha multato l'imprenditrice con una sanzione di oltre 1 milione di euro per pratica commerciale scorretta.

Dopo che la guardia di finanza ha raccolto i documenti dell'autorità, il pm Eugenio Fusco ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di truffa aggravata proprio Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, ad dell'azienda dolciaria. Nei prossimi giorni dovrebbe essere convocati i manager della Balocco e del team di Ferragni così da cercare di capire chi ha curato direttamente l'operazione "Pink Christmas", il cui contratto era stato sottoscritto nel dicembre 2021. Dopo, appare quasi scontato, toccherà proprio all'amministratrice delegata della Balocco, che ha nominato l'avvocatessa di Torino Alessandra Bono, e alla Ferragni, che è invece difesa dagli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone. Il primo passo sarà chiarire se ci siano stati un profitto illecito e un danno, necessari per ipotizzare la truffa.

La moglie di Fedez, che ha comunque fatto sapere che farà ricorso contro la multa dell'Antitrust e che ha poi donato un milione di euro all'ospedale piemontese, nelle scorse ore ha chiarito in una nota di essere "serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso". "Ho piena fiducia nell'attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile", ha assicurato.

"Sono profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero", ha concluso la 36enne.