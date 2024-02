Chiara King in centro a Milano: "Molestata da sette uomini in 30 minuti"

"Non ho ricevuto molte volte catcalling nella mia vita e sono stata in tantissimi posti nel mondo, ma a Milano avete vinto: siete nella posizione numero uno". A denunciarlo sui social è l’influencer Chiara King, a Milano per la settimana della moda.

Gli attacchi verbali, secondo quanto denunciato, sono avvenuti nel centro di Milano, durante una passeggiata. "All'improvviso non uno, non due, ma sette uomini mi hanno fatto catcalling nell'arco di trenta minuti". La ragazza, senza che fosse necessario farlo, ha specificato: "Trenta minuti nei quali indossavo una gonna cargo e una giacca di pelle, perché a Milano si gela e il mio viso era letteralmente l'unica cosa visibile".

La giovane influencer ha poi puntualizzato: "Non fraintendetemi: all'inizio ho pensato fosse una cosa carina. Sapete, un po' di attenzioni, magari ero particolarmente carina e invece no, non sono speciale. Ho visto tutte le altre ragazze e mi hanno detto che è successo anche a loro".

Catcalling, ma non solo. La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata anche in altre occasioni. "Ero fuori dal Duomo di Milano e un ragazzo si è avvicinato a me, senza alcuna vergogna mi ha chiesto ‘Posso chiederti di uscire?'. Io ho risposto di no, che sono fidanzata. E lui: ‘Ah ok, nessun problema, ma posso avere il tuo account Instagram?‘. E io ero tipo: ‘Lo sapevo, lo sapevo'".

"A dirla tutta, ci sto ridendo su quanto mi è accaduto ma è stato così ‘intenso'", ha concluso Chiara King, che poi domanda: "Cos'hanno che non questi ragazzi di Milano? Ragazze, per favore, ditemi: come affrontate voi questa situazione? Come vi comportate? Fate finta di non vederli e andate dritte per la vostra strada? O vi fermate a parlare con loro? Perché all'inizio può sembrare simpatico, ma dopo un po' diventa fastidioso e vorresti solo che ti lasciassero in pace".