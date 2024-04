Le ricerche di Chiara continuano a essere vane

Dal primo settembre 2023 la famiglia di Chiara Lindl, la giovane tedesca finita nel lago di Iseo sotto gli occhi della sorella e degli amici, è stata vivendo un calvario. Non si trova il suo corpo.

La famiglia ha deciso di pagare di tasca propria nuove ricerche e nel fine settimana prossimo arriveranno sulla sponda del Sebino squadre di soccorritori dalla Germania con cani che sarebbero in grado di percepire gli odori anche sotto acqua profondità elevate. Lavoreranno giovedì e venerdì con il gruppo Soccorso Sebino, il gruppo sub di Capriolo e i volontari del Garda.

Prima ancora, nel periodo di Natale, ci avevano provato con un super-sonar - nome tecnico 'side scansonar' - del Politecnico di Milano. Un sonar a scansione laterale ad altissima tecnologia, solitamente usato per mappare i fondali marini. I fondali del lago, in quel punto, arrivano fino a 160 metri di profondità e oltre.

La famiglia non molla: per sostenere le spese è stata attivata una raccolta fondi su Gofundme. "Continueremo a cercare vostra figlia fino a quando non la troveremo", è stata la promessa dei volontari. "Noi ci crediamo – fanno sapere i familiari di Chiara – e siamo eternamente grati a questi soccorritori che utilizzano il loro tempo e le loro energie per far sì che famiglie come noi abbiano ancora la speranza di poter seppellire a casa i loro cari tragicamente scomparsi".