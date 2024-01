La famiglia di Giulia Tramontano chiede l'ergastolo per Impagnatiello

"Ci siamo. Vogliamo sapere di vivere in un paese giusto. Nulla ci restituirà Giulia, ma la giustizia può alleviare il senso perenne di frustrazione e sconfitta che proviamo dinnanzi alla lapide di mia sorella". Così Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa il 27 maggio a 29 anni con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello mentre era incinta al settimo mese di gravidanza. Il 18 gennaio inizierà il processo contro l'uomo, che risponde di omicidio con quattro aggravanti: premeditazione, crudeltà, vincolo della convivenza e futili motivi.

"Giustizia per il nipote che non culleremo mai, per la nostra vita distrutta, per i silenzi che accompagneranno ogni Natale, ogni compleanno di Giulia, ogni giorno di festa in cui non saremo più in 5 a tavola. Giustizia per Giulia, che ha perso la vita, la famiglia e non per ultimo, suo figlio Thiago", ha scritto Chiara Tramontano, aggiungendo anche un pensiero su sé stessa ("giustizia per Chiara, che ha perso sua sorella maggiore, guida, spalla e riparo da tempesta") e per il fratello minore ("giustizia per Mario, che a soli 21 anni ha portato sulle spalle la bara di sua sorella e suo nipote e in silenzio urla strazio e dolore).

La famiglia chiede l'ergastolo

Parlando poi dei genitori, Chiara Tramontano ha scritto: "Giustizia per Loredana e Franco, la cui vita si è fermata quel giorno e che vivono nel solo ricordo della figlia Giulia, che hanno cullato dal primo giorno e cresciuto per 29 anni con amore e dedizione. Oggi sono ergastolani del dolore di fronte alla foto della figlia impressa su un pezzo di marmo".

"Chiediamo l'ergastolo per l'essere inumano che ci ha privato di una sorella, una figlia, un'amica, un nipote e una grande donna. Le famiglie che vivono l'ergastolo del dolore hanno diritto a giustizia e pena esemplare", si legge sull'immagine di accompagnamento al post pubblicato da Chiara Tramontano.

Sembra che la difesa di Impagnatiello stia valutando se chiedere la valutazione della capacità di intendere e volere dell'uomo al momento dell'omicidio, con una perizia psichiatrica che potrebbe evitargli l'ergastolo. In questi mesi la difesa ha certamente valutato anche la strada della giustizia riparativa, un percorso previsto dalla riforma Cartabia che consiste in programmi di mediazione. Ma è troppo presto per sapere se e come la difesa percorrerà queste strade.

Le accuse contro Impagnatiello