Il pm chiede l'assoluzione di Corona per reati fiscali

Si deciderà a fine settembre se Fabrizio Corona ha evaso il fisco per la vicenda dei 2,6 milioni di euro trovati dagli investigatori nel 2016 nascosti in un controsoffitto in casa di un'amica, Francesca Persi, che collaborava con lui, e in parte in una banca austriaca. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha chiesto l'assoluzione per l'agente fotografico, dopo che il legale della difesa ha depositato alcuni documenti.

Queste carte proverebbero che vi erano già stati adempimenti tributari per quei soldi, da parte della società Atena, a cui sono stati in parte restituiti dopo il precedente sequestro (i giudici, però, hanno confiscato l'appartamento di Corona in via De Cristoforis, zona Porta Nuova). Il pubblico ministero, nella sua requisitoria, ha affermato che non c'è prova che la società in questione fosse una società di comodo (per il reato di intestazione fittizia Corona è stato assolto), pertanto a suo parere si dovrebbe procedere con l'assoluzione.

La società Atena era amministrata da Persi (all'epoca arrestata e posta ai domiciliari insieme a Corona che, invece, venne portato in carcere), ma, secondo gli investigatori, era gestita di fatto dallo stesso Corona, che però non avrebbe potuto farlo perché, all'epoca dei fatti, era in affidamento in prova. Poi, nel 2019, Corona è stato assolto dall'accusa di intestazione fittizia dei beni.