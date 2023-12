Chiesta la condanna per l'uomo che ferì sei passanti in Centrale a Milano: quanto rischia

Otto anni di reclusione. È quanto ha chiesto la procura di Milano per Rhasi Abrahman, il 23enne marocchino che il 6 marzo scorso aveva rapinato cinque donne e ferito in totale sei persone nelle vie attorno alla stazione Centrale prima di essere fermato dalla polizia.

Nei mesi scorsi il pm Maura Ripamonti aveva chiesto e ottenuto, su decisione del gip Lidia Castellucci, il processo con rito immediato e poi la difesa ha presentato istanza di abbreviato. Nel processo è arrivata martedì la richiesta di condanna del pm e l'udienza è stata rinviata al 17 gennaio. Nelle indagini la Procura aveva anche disposto una consulenza psichiatrica sul giovane, che ha accertato la capacità di intendere e volere al momento dei fatti del 23enne.

"Non mi ricordo nulla in quanto avevo bevuto e avevo assunto cinque pastiglie di Rivotril - aveva spiegato il giovane davanti al gip, dopo l'arresto -. Prima di arrivare in Italia non facevo uso di nessun stupefacente, da quando sono arrivato in Italia faccio uso di hashish, eroina e pasticche sintetiche. Io mi ricordo soltanto fino al momento in cui sono entrato in un bar, ho comprato da bere, ma dopo l'assunzione delle pasticche non ricordo più nulla - ha aggiunto -. Vivo per strada a Milano in zona stazione Centrale, nel sottopasso. Mi rivolgo alle associazioni assistenziali per mangiare e per gli indumenti". Come ricostruito nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del 23enne, si era trattato di "aggressioni brutali e violente, caratterizzate da pugni al volto, da colpi inferti con un coltello e da violente spinte che hanno fatto cadere a terra le donne", che erano il bersaglio delle rapine.

Secondo quanto era stato ricostruito, il suo raid era scattato alle 17.30 nel sottopasso Mortirolo, dove aveva rapinato una 39enne italiana. Dopo averla minacciata con la lama, le aveva portato via il telefono cellulare. Successivamente, in via Gluck, aveva aggredito una salvadoregna di 58 anni. Anche qui, smartphone più tessera Atm. La donna era rimasta ferita alla mano ed era finita al Fatebenefratelli in verde. Poco dopo, alle 17.39, il 23enne si era spostato in via Sammartini. La vittima in quel caso era stata una spagnola di 34 anni: derubata di 20 euro e del cellulare, era finita in ospedale in giallo.

Ecco allora che il 23enne, evidentemente in stato alterato, aveva messo a segno la più sanguinosa delle aggressioni: la quarta, alle 17.47, in viale Brianza. La 'preda' era stata un'italiana di 23 anni, andata in codice giallo al Policlinico. Rapinata della borsetta con soldi e carta di credito mentre passeggiava col fidanzato coetaneo. Oltre al ragazzo, intervenuto in suo soccorso, erano rimasti feriti un uomo di 57 e uno di 68 anni. Il 68enne, con una ferita da taglio a una spalla, era stato portato in codice rosso al Niguarda, il 57enne, colpito a un braccio, in rosso al San Carlo, mentre il fidanzato 23enne, ferito al torace, in giallo al Policlinico, così come la ragazza, ferita al collo. Il giovane armato era fuggito e in via Venivi aveva cercato un'ultima rapina, mettendo nel mirino una 44enne. Ma lì era stato bloccato dagli agenti.