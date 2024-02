Il 21enne insospettabile con quasi 2 chili di droga a casa

Cash e droga. Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano senza precedenti, è stato arrestato mercoledì sera a Milano dopo che in casa sua sono stati scoperti 1 chilo e 800 grammi di hashish oltre che 10mila euro in contanti.

Poco dopo le 22, il giovane è stato fermato da una volante in via Marchionni per un normale controllo. Mentre i poliziotti lo identificavano, però, il 21enne ha lasciato cadere alcuni involucri a terra, sperando che il suo gesto passasse inosservato. Una speranza vana, però, perché gli agenti li hanno subito recuperati, scoprendo che all'interno c'erano delle dosi di hashish.

A quel punto i controlli sono stati estesi a casa del ragazzo - che vive poco lontano -, dove sono stati sequestrati il denaro e i quasi due chili di "fumo". Il giovane è stato portato nel carcere di San Vittore in attesa della convalida.