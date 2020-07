L'auto fantasma "imbottita" con un chilo di eroina: trafficante arrestato dai carabinieri

Nessuna iscrizione, obbligatoria, al registro. Ma un carico decisamente speciale. Un uomo di 32 anni, cittadino albanese con precedenti alle spalle, è stato arrestato mercoledì sera dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I guai per lui sono iniziati quando una pattuglia dei militari ha deciso di controllare la sua auto in via Di Vittorio a Peschiera Borromeo. I carabinieri hanno subito verificato che la macchina non risultava iscritta al Pra e hanno così deciso di controllare più a fondo.

L'intuizione si è rivelata esatta, quando da uno scompartimento nel cruscotto del veicolo sono saltati fuori due panetti di eroina per un peso totale di un chilo. A quel punto il 32enne, che risulta residente ad Albenga, nel Savonese, è stato dichiarato in arresto e portato nelle camere di sicurezza. La droga è invece stata sequestrata e i militari cercheranno ora di capire a chi fosse destinata e se l'uomo la stesse trasportando per conto di qualcun altro.