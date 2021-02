Milano, all'1 di notte seduti al chiosco in centro a mangiare: 8 clienti multati e locale chiuso

Seduti ai tavoli a cena nonostante l'emergenza sanitaria in corso, nonostante i divieti. E, dulcis in fundo, nonostante il coprifuoco fosse teoricamente scattato da oltre due ore. Nella notte tra martedì e mercoledì, la polizia ha multato 8 persone sorprese a "cenare" in un chiosco sui Bastioni di Porta Volta, in pieno centro a Milano.

Stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, i guai per il titolare del locale sono iniziati verso l'una, quando una Volante è passata in zona e ha notato i clienti seduti ai tavoli a mangiare. A quel punto, gli agenti li hanno identificati e li hanno multati per una serie di violazioni alle norme anti covid: gli 8, infatti, avevano ignorato il coprifuoco iniziato alle 22 e avevano disatteso il divieto di consumare cibi nei bar e ristoranti dopo le 18.

La sanzione è scattata anche per il titolare e, stando a quanto reso noto dalla Questura, i poliziotti gli hanno notificato un provvedimento di chiusura provvisoria del chiosco per 5 giorni proprio per aver infranto le normative anti contagio.