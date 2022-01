"Clienti pregiudicati e un tentato omicidio": chiuso il chiosco mobile

Chiuso il chiosco mobile tra via Nicolodi angolo via Tukory, zona Affori. A deciderlo il questore di Milano dopo che nel locale sono più volte dovuti intervenire gli agenti della polizia di Stato. La licenza è stata sospesa per 10 giorni.

Giovedì 27 gennaio i poliziotti hanno notificato al titolare il provvedimento, scattato a causa di una lunga serie di interventi delle forze dell'ordine durante tutto il 2021. Il baracchino era già stato chiuso lo scorso marzo, quando 70 clienti erano stati trovati senza mascherina. Due mesi dopo, poi, a maggio, il mezzo era stato sequestrato perché senza assicurazione.



Gli agenti hanno constatato che il chiosco era frequentato sempre da una clientela con precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio, in materia armi e immigrazione e guida in stato di ebbrezza. Diversi, poi, erano stati gli interventi di carabinieri e poliziotti per violente aggressioni. A febbraio 2021 qui una donna era stata aggredita dall'ex compagno, ubriaco. Mentre a giugno 2021 un 28enne, sempre sotto l'effetto dell'alcol, era stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato al collo un 27enne, che era stato soccorso e trasportato in codice giallo in ospedale.