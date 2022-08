Chiude il pronto soccorso del Galeazzi a Milano per aprire al Mind

Sarà operativo dal 22 agosto il nuovo ospedale unificato dell'Irccs Galeazzi - Sant'Ambrogio (Gruppo San Donato) a Mind, il Milano Innovation Discrict che si trova nell'area dove è stato realizzato Expo 2015 e che ora è una cittadella dedicata all'innovazione. Oltre all'apertura del pronto soccorso da quel giorno partiranno in modo graduale tutte le attività ospedaliere nella nuova struttura.

Il 15 agosto alle 23.59 chiuderanno invece definitivamente i pronto soccorso dell'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi, di via Riccardo Galeazzi a Milano e dell'Istituto Clinico Sant'Ambrogio, in via Luigi Giuseppe Faravelli.

Il nuovo Galeazzi - Sant'Ambrogio a Mind, al cui pronto soccorso sarà possibile accedere dagli ingressi Cargo 8 e Cargo 10, riunisce l'eccellenza in campo ortopedico dell'Irccs Galeazzi e l'esperienza in ambito cardiovascolare dell'Istituto clinico Sant'Ambrogio.

Nella settimana dal 16 agosto al 21 agosto nei due ospedali Galeazzi e Sant'Ambrogio sarà possibile far visita ai degenti secondo le consuete modalità. A partire dal 22 agosto tutte le attività ambulatoriali e chirurgiche verranno programmate nel nuovo Irccs Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio a Mind, in via Cristina Belgioioso 173, e contemporaneamente cesseranno definitivamente nei due ospedali.