A Milano chiuso un tratto dell'A1 per lavori

Raccordo della A1 chiuso di notte per lavori. Succede nelle due notti di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile, dalle 21 alle 5. Per chi proviene da Milano città, sarà chiuso il ramo di allacciamento R05 raccordo A1-piazzale Corvetto, verso Bologna.

Le chiusure verranno effettuate per realizzare opere di riqualifica delle barriere di sicurezza. Autostrade per l'Italia consiglia di seguire le indicazioni per Bologna lungo il raccordo A1/piazzale Corvetto.