Autostrada A9, confermata una chiusura notturna. Le alternative

Autostrade per l'Italia conferma la chiusura di alcuni tratti dell'autostrada A9, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 marzo. L'A9 collega Lainate con la città di Como e la successiva città svizzera di Chiasso. Altre chiusure sono state recentemente annullate. Sono in corso lavori di ristrutturazione dell'autostrada in vista dell'ampliamento.

Nella notte in questione, tra le 22 e le 5, saranno in particolare chiusi al traffico il tratto tra Como centro e Chiasso, verso Chiasso, e quello tra Lago di Como e allacciamento A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Per la chiusura del tratto Lago di Como-Como Centro, Autostrade per l'Italia suggerisce di percorrere via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Innocenzo XI, via Napoleona, via Pasquale Paoli e rientrare sulla A9 dallo svincolo di Como Centro o dalla stazione di Fino Mornasco.



Per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso: tutti i veicoli - leggeri e pesanti - dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere la viabilità ordinaria: via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico e via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina.