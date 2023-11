Chiude la "Briosceria", troppi clienti legati allo spaccio

Numerosi clienti con precedenti penali. Per questo alla Briosceria Chips & Burger and More è stata sospesa la licenza per dieci giorni. A decidere il questore di Milano Giuseppe Petronzi, dopo una serie di controlli svolti la scorsa estate. Il bar si trova in via Scoglio di Quarto, al civico 3, vicino piazza Ventiquattro Maggio.

Tanti, troppi avventori pluripregiudicati specialmente in materia di stupefacenti. Ad agosto, durante un controllo, gli agenti di polizia hanno trovato all’interno del locale un pregiudicato con un provvedimento emesso a novembre 2022 che gli vietava l’accesso agli esercizi pubblici.

A luglio, invece, la polizia ha accertato la presenza di diverse persone che consumavano bevande alcoliche molto oltre l’orario di chiusura della Briosceria. Non si tratta della prima volta: il locale aveva già subìto lo stesso provvedimento per le stesse problematiche a ottobre 2022.