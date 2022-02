Risse con lame e spranghe e un ragazzo travolto da un'auto: chiusa discoteca

Risse con spranghe e coltelli tra giovani e una persona investita con un'auto: il questore, Giuseppe Petronzi, chiude una discoteca di Milano. La decisione nasce nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell'ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps. Il questore ha decretato la sospensione della licenza, proposta dalla Compagnia carabinieri di Milano "Porta Magenta", per 15 giorni della discoteca "Amaranta Club" in via De Ruggiero 6 a Milano.

Giovedì pomeriggio, gli agenti del Commissariato Scalo Romana hanno notificato il provvedimento a causa di risse e aggressioni che non si sono placate nonostante lo stesso locale fosse stato già destinatario di quattro provvedimenti di chiusura, per problematiche analoghe, dal 2016 al 2021.

Nello specifico, da agosto scorso fino al dicembre scorso, si sono verificati diversi episodi violenti, iniziati per futili motivi, che hanno poi scaturito risse coinvolgendo gruppi di giovani nella quali sono state usate anche delle spranghe e dei coltelli. I carabinieri del Nucleo radiomobile e del Nucleo operativo sono intervenuti in risse nelle quali un ragazzo è rimasto vittima di un investimento volontario, riportando una prognosi iniziale di trentacinque giorni, e una giovane donna è stata colpita da almeno quattro persone con calci e pugni, con successiva prognosi di quindici giorni.