Entrambi non vaccinati: chiusa la farmacia di sorella e fratello (che continuavano a fare i tamponi)

Non aveva completato il ciclo vaccinale nonostante per l'esercizio delle professioni sanitarie sia previsto l'obbligo e proprio per questo era già stata sospesa in passato dall'ordine dei farmacisti. Ma neanche questo l'aveva fermata, tanto che la sua attività era diventata un vero e proprio punto di riferimento per i tamponi anti covid finendo nella lista dell'Ats tra i punti che offrono test a prezzi calmierati. A chiudere i battenti della farmacia, a Renate, giovedì mattina ci hanno però pensato i carabinieri della stazione e i tecnici della stessa Ats, intervenuti nell'ambito di controlli relativi alla verifica del rispetto delle normative anti covid.

I militari hanno infatti accertato che la titolare, nonostante fosse sospesa dall'ordine dei farmacisti per non aver assolto completamente all'obbligo vaccinale, aveva continuato a svolgere la sua professione all'interno dell'esercizio. I carabinieri, verificate le irregolarità, hanno quindi disposto la chiusura temporanea della farmacia - tra l'altro l'unica del paese brianzolo - e hanno denunciato la donna in stato di libertà per esercizio abusivo della professione sanitaria e inosservanza dell’ordine in materia sanitaria.

Una denuncia è scattata anche per il fratello - anche lui farmacista e anche lui non in regola con l'obbligo vaccinale previsto - perchè l'uomo alla vista dei militari avrebbe iniziato ad aggredire e offendere il personale in divisa: dovrà rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito da MonzaToday, la farmacia era da tempo stata oggetto delle attenzioni da parte dei militari, che già lo scorso settembre avevano eseguito un sequestro di materiale informatico e documentazione, i cui accertamenti sono tuttora in corso. In quel momento era poi scattata una segnalazione all'Ats e ai Nas di Milano per tutte le verifiche del caso.