Droga, assembramenti e una lite: il questore 'chiude' il locale dei vip La Gintoneria di Davide Lacerenza

Noto per le sue 'bravate' sulla Ferrari e per lo champagne dei suoi locali spesso frequentati da personaggi famosi. Adesso, Davide Lacerenza se la deve 'vedere' con la decisione del questore di Milano Sergio Bracco, che nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici svolta dalla polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps., ha disposto il decreto di sospensione della licenza per 10 giorni del suo locale "La Gintoneria di Davide", quello che si trova in via Napo Torriani 15 a Milano.

Spaccio di droga e assembramenti vietati in tempo di covid-19

La sospensione della licenza a "La Gintoneria di Davide", notificata venerdì scorso 28 agosto dai poliziotti del Commissariato Garibaldi Venezia, si è resa necessaria, come comunicato da via Fatebenefratelli in una nota, perché negli ultimi due mesi, sono giunte diverse segnalazioni di attività illecite all’interno del locale come lo spaccio di droga e l'assembramento di persone, in evidente contrasto con la normativa per il contenimento del covid-19.

Grida e schiamazzi e un'aggressione

L'esercizio pubblico - spiega ancora la questura - sarebbe stato anche oggetto di esposti presentati da alcuni cittadini della zona che hanno lamentato grida, rumore e schiamazzi fino a tarda sera, così da disturbare il riposo notturno. La notte del 2 luglio scorso, inoltre, il locale è stato teatro di un'aggressione da parte di due addetti alla sicurezza ai danni di un passante che, dopo un diverbio, è stato spinto con forza a terra. Il questore di Milano, al fine di scongiurare il reiterarsi di accadimenti violenti, ha disposto la sospensione della licenza per 10 giorni per impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per la collettività.

Lacerenza e le corse in Ferrari: video

