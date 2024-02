Metro M1 chiusa tra Cairoli e Loreto

La metropolitana rossa M1 è chiusa tra Cairoli e Loreto. "Siamo in attesa dei soccorsi per una persona che si è sentita male a bordo di un treno. I treni sono sostituiti da bus, che fanno le fermate della NM1", si legge in una nota di Atm.

Alla fermata di Duomo non si cambia tra M1 e M3. A Porta Venezia non si cambia tra M1 e linee S.

Per e da Linate si suggerisce di usare le linee S per cambiare con M4 a Dateo o Forlanini.

"Riapriremo le stazioni non appena possibile. Considerate maggiori attese sul resto della linea", scrivono gli operatori di Atm.