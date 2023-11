Crolla parte del soffitto: scuola elementare chiusa, bambini a casa

Parte del soffitto che viene giù. E i bimbi a casa. Crollo mercoledì pomeriggio nella scuola elementare di via Scrosati 3 a Milano, struttura che si trova in zona Lorenteggio e che fa parte dell'istituto comprensivo Cardarelli Massaua. Stando a quanto appreso, nel pomeriggio in palestra si sarebbe verificato il distacco di parte del soffitto, che ha reso necessario l'intervento dei tecnici comunali.

Nella serata di mercoledì il dirigente scolastico ha diffuso una circolare rivolta alle famiglie e al personale scolastico informando della chiusura della struttura fino a nuove comunicazioni. "A causa del distacco improvviso del fondello in laterizio nel soffitto della palestra ci è stato comunicato dagli uffici tecnici del comune di Milano che domani - quindi giovedì 16 novembre - il plesso di via Scrosati 3 sarà chiuso per consentire le necessarie indagini da parte di un'impresa specializzata", si legge nel documento. "L'operazione di cantierizzazione della scuola non consente la presenza di persone non addette ai lavori", viene sottolineato.

"Per tale ragione è necessario sospendere le attività scolastiche e parascolastiche fino alla fine di questa settimana", ha annunciato il preside, chiarendo che "tutte le attività didattiche sono sospese e gli alunni resteranno a casa già da giovedì".