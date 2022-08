A8, chiuso lo svincolo di Busto Arsizio tra l'8 e il 9 agosto

Nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 agosto sarà chiuso, sull'autostrada A8 Milano-Varese, lo svincolo di Busto Arsizio per permettere un'attività d'ispezione delle infrastrutture. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. La fascia oraria di chiusura è dalle 22 alle 5.

Agli automobilisti in transito viene consigliato, in entrata verso Varese, di entrare dallo svincolo di Gallarate, al km 30+000; in ulteriore alternativa, entrare sulla A8 dallo svincolo di Busto Arsizio verso Milano e invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Castellanza.

In entrata verso Milano, per chi proviene dalla statale 336 della Malpensa: uscire allo svincolo di Busto Arsizio/ss33 del Sempione, percorrere la ss33 in direzione Milano per circa 7 km, immettersi sulla sp527 ed entrare sulla A8 allo svincolo di Castellanza verso Milano; in ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire dalla stazione di Gallarate e rientrare dalla medesima in direzione di Milano.