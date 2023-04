Insetti nelle cucine, chiuse due mense in ospedali a Milano

Sono state chiuse dai Nas, in via cautelare, le mense degli ospedali Uboldo di Cernusco sul Naviglio e Golgi Redaelli di Milano. La ragione è un'infestazione da blatte e altri insetti. Multe per i gestori (esterni agli ospedali) delle società che gestiscono le attività di ristorazione. È l'esito di una serie di controlli effettuati in tutta Italia in 992 punti di cottura e preparazione pasti, ubicati dentro altrettante strutture sanitarie.

Secondo quanto comunicato, 340 di questi punti hanno evidenziato alcune irregolarità. I carabinieri hanno irrogato 431 infrazioni, penali e amministrative, per 230mila euro di sanzioni complessive. Tra le irregolarità: la mancata rispondenza (in quantità e qualità) ai requisiti degli appalti, l'uso di ambienti privi di adeguata pulizia, altre violazioni nella gestione degli alimenti. Durante i controlli sono stati eseguiti tamponi di superficie per la ricerca di agenti patogeni e contaminanti su superfici di lavoro, vassoi e acqua.

Nel complesso, sono stati trovati cinque campioni positivi a cariche batteriche superiori ai limiti ammessi, di cui quattro per batteri coliformi nell'acqua usata per la preparazione dei pasti. La responsabile di questo (un'azienda di catering di Agrigento) è stata raggiunta dalla sospensione dell'attività. A Parma, nell'area cucina di una clinica, un tagliere per la lavorazione delle carni è risultato contaminato da una carica batterica superiore ai limiti di legge. Sette punti cucina in mense ospedaliere sono stati sequestrati o sospesi.

A Milano

I casi milanesi riguardano la presenza di infestazioni d'insetti nei locali utilizzati per preparare cibi e lavare le stoviglie, nell'area magazzino e nelle celle frigorifere, come riferiscono i Nas. Per entrambe le cucine è stata decisa l'immediata chiusura. Presso l'ospedale Uboldo sono stati smaltiti 100 chili di alimenti in cattivo stato di conservazione, poiché a diretto contatto con gli infestanti. I titolari delle due aziende di ristorazione che gestiscono le mense del Golgi Redaelli e dell'Uboldo hanno ricevuto sanzioni per 6mila euro.

Entrambi gli ospedali si sono dichiarati parte lesa.