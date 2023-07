Pregiudicati e risse: il questore chiude due noti locali milanesi

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso per 15 giorni le licenze di due locali milanesi, il Naya Club (via Galliari) e l'Ying Yang Club (via Cialdini). La decisione è stata presa a seguito di diversi controlli effettuati dalle forze dell'ordine nei locali, nei quali sono stati riscontrati episodi di criminalità e disturbo alla quiete pubblica.

Nel caso del Naya Club, secondo quanto trapelato dalla questura, i controlli hanno evidenziato che il locale era frequentato da avventori con precedenti penali e che sono state segnalate diverse liti nelle adiacenze del locale. Inoltre, lo scorso novembre, la licenza del Naya Club era già stata sospesa per 7 giorni.

Nel caso dell'Ying Yang Club, invece, i controlli hanno evidenziato che il locale era frequentato da circa 60 persone intente a ballare, nonostante fosse vietato aprire locali di intrattenimento danzante a causa della pandemia di covid-19. Inoltre, sono state segnalate diverse liti tra gli avventori e un minore è stato ferito a seguito di una ferita da arma da taglio.