Nubifragio a Milano: chiusi i parchi, i divieti per i cittadini

Aree verdi off limits. Dopo il nubifragio che si è abbattuto su Milano nelle scorse ore, il comune - ha fatto sapere palazzo Marino in una nota - ha predisposto la "chiusura di tutti i parchi recintati e il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree alberate aperte".

"Da questa notte sono in corso le prioritarie e urgenti operazioni di sgombero delle strade dai rami e dagli alberi caduti a centinaia, per consentire il ripristino della viabilità nei quartieri per il trasporto pubblico e il traffico privato", hanno spiegato dall'amministrazione.

Video | Il violento nubifragio di questa notte

"Risolta l’emergenza strade, nei prossimi giorni si interverrà nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi per rimuovere gli alberi caduti e procedere con le verifiche di stabilità sulle alberature che risulteranno danneggiate. È per questo vietato, a partire da questa mattina e fino a nuova comunicazione, recarsi nelle aree verdi", ha concluso il comune.

In città vengono segnalati decine e decine di alberi caduti su auto, case e strade. Pesanti anche i danni alle reti aeree dei mezzi di trasporto, che dall'alba viaggiano a singhiozzo tra ritardi e cancellazioni. Chiuso anche il Castello sforzesco dopo che alcune tegole sono state spazziate via dal vento.