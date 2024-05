Cocaina e hashish dietro il bancone, chiuso il bar dello spacciatore

Sul menù cocaina e hashish. Sull'insegna: "Caffè, trattoria, pizza al trancio". Sospesa la licenza al Bar Alexander di via Gramsci 34 a Peschiera Borromeo. A decidero il questore di Milano Bruno Megale che ha decretato una chiusura per 15 giorni.

Pochi giorni fa, lunedì 20 maggio, gli agenti di polizia hanno arrestato il gestore del locale, un 51enne italiano. L'uomo, dietro il bancone, aveva più di due etti di cocaina, di cui più di 40 grammi già divisi in dosi, 11 panetti di hashish per un peso totale che superava il chilo.

Inoltre, l'uomo aveva con sé, per fugare ogni altro dubbio, anche il materiale per il confezionamento in dosi e 5mila euro in contanti. Il Bar Alexander era un vero e proprio covo di spaccio.