Il bar chiuso per 15 giorni: spaccio, risse e aggressioni

Spaccio di droga dentro e all'esterno del bar, ma anche liti e aggressioni continue. Per questo motivo è arrivato martedì un provvedimento drastico da parte della questura di Milano: la sospensione della licenza per 15 giorni. Parliamo del Bar Falterona, situato nell'omonima piazza al civico 1, in zona San Siro.

Per oltre un anno, dall'inizio del 2022 al mese di ottobre del 2023, gli agenti del commissariato Bonola, delle volanti e delle unità cinofile hanno riscontrato che il bar era frequentato abitualmente da clienti con precedenti penali. Ciò basterebbe, in base all'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), al questore per decretare la sospensione della licenza.

Ma, oltre a questo, in undici interventi i poliziotti del commissariato Bonola hanno arrestato altrettante persone (tutte pregiudicate), in flagranza, per spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi del bar o all'interno, sequestrando droga e migliaia di euro in contanti. A ciò si aggiungono le segnalazioni dei residenti, che parlano di liti e aggressioni sempre nelle vicinanze del locale. Di qui la sospensione per 15 giorni della licenza, notificata martedì mattina alla titolare del bar.