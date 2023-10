Chiuso il bar malfrequentato: troppi pregiudicati e risse

Troppe frequentazioni pericolose, così al Bar Fenix di Paderno Dugnano è stata sospesa la licenza. Già lo scorso anno l’attività aveva ricevuto la stessa misura, con la chiusura per sette giorni a causa degli stessi problemi.

Il Bar Fenix, situato in via Vivaldi al civico 12/14, è gestito da un 19enne italiano. Diverse le segnalazioni ricevute dai carabinieri per i clienti abituali del locale. Soggetti con precedenti, in particolare per reati legati allo spaccio, contro persona e patrimonio e per guida in stato alterato per uso di alcol e droghe. Nei giri, anche le armi.

Tra maggio e settembre i militari erano intervenuti diverse volte per schiamazzi. In particolare, un mese fa c’era stata una rissa fuori dal locale che aveva visto coinvolti proprio i clienti del Fenix. Martedì mattina i carabinieri di Sesto hanno notificato la chiusura per 15 giorni.